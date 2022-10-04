За тиждень до деокупованих населених пунктів на Харківщині було направлено понад 300 тонн гуманітарної допомоги

Протягом минулого тижня гумконвої з Харківського обласного гуманітарного штабу до нещодавно деокупованих населених пунктів регіону відправляли шість разів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

"Понад 300 тонн гуманітарної допомоги за тиждень отримали мешканці Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Так, до Чугуївської та Борівської громади минулого тижня доставили по 40 тонн допомоги, до Золочівської - 20 тонн продуктів та засобів гігієни. До Куп'янської громади гумконвої вирушали двічі, загалом привезли майже 3 тисячі комплексних продуктових наборів. Також у Куп'янськ та Шевченкове передали понад 4 тисячі теплих ковдр.

Крім того, продуктові набори отримали мешканці Харківської, Роганської, Ольхівської, Савинської, Малинівської громад - загалом майже 20 тисяч наборів.

Також було передано понад 100 тонн рису до Південногородської, Чугуївської, Зміївської, Дергачівської, Новопокровської, Люботинської, Височанської громад, а також психоневрологічним інтернатам та геріатричному центру Харківського району. Медичним закладам області направлено 55 тонн борошна.

Близько 30 тонн продуктів отримали навчальні заклади, смт Панютине та Дергачівська громада. Військовим частинам та спецпідрозділам регіону було передано близько 12 тонн продуктів, напоїв, засобів гігієни.

Синєгубов висловив подяку за підтримку регіону міжнародним партнерам та іншим областям України.

"Дякую нашим міжнародним партнерам, а також Полтавській, Київській, Івано-Франківській, Вінницькій, Сумській, Житомирській, Чернігівській областям за постійну підтримку Харківщини!" - сказав Синєгубов.