ЗСУ звільнили від окупації смт Велика Олександрівка на Херсонщині – депутат облради

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення від російських окупантів смт. Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області.

"Щойно ЗСУ звільнили селище Велика Олександрівка! Вітаю жителів Херсонщини з чудовою новиною! Все буде Україна! Не забуваймо, якою ціною ми повертаємо наші села. Слава ЗСУ!", - написав Йосипенко у фейсбуці у вівторок.

Повідомлення він проілюстрував фотографією державного прапора України, встановленого на флагштоку будівлі Великоолександрівської лікарні.

Раніше у вівторок повідомлялося про звільнення с. Давидів Брід Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади.

Російські війська окупували Велику Олександрівку 10 березня.

У селищі станом на 2018 рік проживало 6,7 тис. осіб. До 2020 року був адміністративним центром Великоолександрівського району Херсонської області, нині є центром ОТГ, до якої входять іще два селища міського типу та 31 село.