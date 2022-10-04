Події

15:30 04.10.2022

ЗСУ звільнили від окупації смт Велика Олександрівка на Херсонщині – депутат облради

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ЗСУ звільнили від окупації смт Велика Олександрівка на Херсонщині – депутат облради

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення від російських окупантів смт. Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області.

"Щойно ЗСУ звільнили селище Велика Олександрівка! Вітаю жителів Херсонщини з чудовою новиною! Все буде Україна! Не забуваймо, якою ціною ми повертаємо наші села. Слава ЗСУ!", - написав Йосипенко у фейсбуці у вівторок.

Повідомлення він проілюстрував фотографією державного прапора України, встановленого на флагштоку будівлі Великоолександрівської лікарні.

Раніше у вівторок повідомлялося про звільнення с. Давидів Брід Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади.

Російські війська окупували Велику Олександрівку 10 березня.

У селищі станом на 2018 рік проживало 6,7 тис. осіб. До 2020 року був адміністративним центром Великоолександрівського району Херсонської області, нині є центром ОТГ, до якої входять іще два селища міського типу та 31 село.

Теги: #війна #херсонська_область

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