СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями на тимчасово окупованих територіях

Служба безпеки України встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують докази проти українців на тимчасово окупованих територіях, повідомляє СБУ.

"Серед них - "заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області" з позивним "Грек". За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до росгвардії", - йдеться у повідомленні української спецслужби у вівторок у телеграм-каналі.

За інформацією СБУ, з початку широкомасштабного вторгнення Росії зрадник повернувся на материкову територію, щоб "підсилити силовий блок" окупаційного режиму.

Ще один мешканець Херсонської області, як інформують у СБУ, після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного спецслужбами РФ "Новокаховського відділення міліції".

"У новому статусі колаборант разом із представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до "ізолятора тимчасового тримання". Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур", - наголошується в повідомленні.

Також, як інформують у СБУ, пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника ізолятора тимчасового тримання поліції і троє експертів-криміналістів. "Вони вступили до "науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС" у Херсонській області.

"Також СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини. Наразі він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського "нового порядку". Під його керівництвом окупаційна поліція здійснює "кримінальне переслідування" громадян на підставі фейкових "законів ЛНР", - йдеться у повідомленні.

В українській спецслужбі також інформують, що у Волновасі на Донеччині співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції. "У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення Росії з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР", - уточнюється в повідомленні.

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх вищезазначених колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.