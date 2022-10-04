Події

14:40 04.10.2022

Село Давидів Брід Херсонської області звільнено від окупації - військовослужбовці

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Село Давидів Брід Херсонської області звільнено від окупації - військовослужбовці

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення села Давидів Брід Бериславського району Херсонської області у вівторок.

Відповідне відео поширило у своєму телеграм-каналі видання "Бабель".

"Слава Україні, слава морській піхоті. Сьогодні, 4 жовтня 2022 року, Давидів Брід звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Урочисто піднімаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом! Слава Україні! - сказав військовослужбовець, який брав участь у піднятті прапора.

Давидів Брід був окупований російськими військами в ніч із 12 на 13 березня 2022 року. 31 травня було підтверджено визволення села українськими військовими, проте 17 червня село було окуповано повторно.

Село розміщене на березі р. Інгулець і на межі з Миколаївською областю. Населення 2001 року становило 1,2 тис. осіб.

 

Теги: #війна #херсонська_область

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