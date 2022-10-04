Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

Відповідний указ №679/2022 глави Української держави від 30 вересня оприлюднено на сайті президента у вівторок. "Указ набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в тексті документа.

У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також рішенням відомства схвалено текст звернення президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.

Кабінету Міністрів України доручено підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії РФ, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.

"В умовах ескалації з боку РФ Кабінету Міністрів України забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні", - йдеться в тексті рішення.

Верховній Раді рекомендовано "з метою підвищення стійкості держави" прискорити ухвалення відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку РФ.

Як повідомлялося, перелік санкційних осіб, затверджений рішенням РНБО 30 вересня, включає понад 3600 фізичних та юридичних осіб. У списку фігурують діти та родичі Путіна та його близького оточення, влада РФ та її регіональні представники, олігархи та їхнє близьке оточення, артисти та пропагандисти, включно з громадянами України. Під санкції потрапили також колаборанти, керівництво ЗС РФ, представники окупаційної адміністрації Криму та ватажки незаконних збройних формувань, які діють на окупованій території України. Санкції запроваджено проти ключових системотвірних компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної сфер. Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т. зв. міжнародних спостерігачів, які брали участь в імітації референдумів на тимчасово окупованих територіях України.