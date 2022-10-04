Події

11:30 04.10.2022

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

1 хв читати

Під час окупації смт Великий Бурлук (Харківська обл.) загарбники перетворили місцевий відділ поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих жителів.

"Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців", - повідомляє Нацполіція України на своїй сторінці у фейсбуці.

Наразі слідчі та криміналісти Національної поліції здійснюють необхідні слідчі дії на території деокупованого селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.

Теги: #харківська_область #катівня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 04.10.2022
Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

09:40 04.10.2022
Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

06:48 04.10.2022
У деокупованих Пісках-Радьковських на Харківщині виявлено катівню, є інформація про закатованого насмерть учасника АТО з Борової

У деокупованих Пісках-Радьковських на Харківщині виявлено катівню, є інформація про закатованого насмерть учасника АТО з Борової

18:40 03.10.2022
Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу на Харківщині, загинув лікар, поранено медсестру - Синєгубов

16:03 03.10.2022
Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

14:16 03.10.2022
За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

11:14 03.10.2022
Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

08:56 03.10.2022
Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 858 воєнних злочинів

20:37 02.10.2022
Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

12:23 02.10.2022
Вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині, біля неї було виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті

Вибухотехніки розмінували дамбу на Харківщині, біля неї було виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Росію викинули з ради ICAO

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

ОСТАННЄ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Росію викинули з ради ICAO

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, 786 – поранено

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА