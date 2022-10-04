Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

Під час окупації смт Великий Бурлук (Харківська обл.) загарбники перетворили місцевий відділ поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих жителів.

"Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців", - повідомляє Нацполіція України на своїй сторінці у фейсбуці.

Наразі слідчі та криміналісти Національної поліції здійснюють необхідні слідчі дії на території деокупованого селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.