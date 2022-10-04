Події

10:55 04.10.2022

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

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В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

Наразі в Україні працює 9,3 тис. закладів дошкільної освіти, з них в офлайн-режимі або у змішаному форматі функціонує 5,7 тис., повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Станом на 4 жовтня 2022 року освітній процес відбувається у 9 343 закладах дошкільної освіти. З них у традиційному або змішаному форматі надають освітні послуги 5 663 дитячі садочки, онлайн - 3 644", - написав Шкарлет у телеграм-каналі у вівторок.

Нині у дитсадках навчається понад 655 тис. вихованців у різних формах, серед них майже 19,7 тис. дошкільнят із числа переселенців. Переважає очна форма здобуття освіти – понад 330 тис. дітей відвідують заклади. 250 тис. дітей навчаються онлайн та 74,4 тис. – змішано.

За словами Шкарлета, на тимчасово окупованих територіях розташовані 1193 дитячі садки.

 

Теги: #робота #дитсадки

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