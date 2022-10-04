Події

10:41 04.10.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

3 хв читати
Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 2 жовтня постраждало 15 246 цивільних осіб (тижнем раніше – 14 844), зокрема 6114 загинуло (5996), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2380 чоловіків, 1633 жінки, 193 хлопчики та 162 дівчинки, тоді як стать 35 дітей та 1711 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 9132 поранених – 268 хлопчиків та 196 дівчаток, а також 226 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 25 вересня, загинуло 8 дітей та ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3264 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 686, у травні – до 466, у червні – до 369 й у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 348 осіб, за серпень – 304, за вересень – 299 та за перші два дні жовтня – 19, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у вересні – 923 – виявилася вищою за показник серпня – 896 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1099, червень – 1030, травень –1017, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2396 осіб.

Згідно зі зведенням, у вересні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 292 особи і ще 872 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни загинуло 7 і була поранена 51 особа (5% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у вересні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 25 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 04.10.2022
З початку повномасштабної війни загинули 24 українські медики

З початку повномасштабної війни загинули 24 українські медики

08:57 04.10.2022
Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, 786 – поранено

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, 786 – поранено

07:43 04.10.2022
Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України

Сім суден із продовольством вийшли у понеділок із портів України

07:19 04.10.2022
У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

06:51 04.10.2022
Зеленський: Перспектива бойових дій залишається очевидною – усе більше окупантів намагаються втекти

Зеленський: Перспектива бойових дій залишається очевидною – усе більше окупантів намагаються втекти

06:43 04.10.2022
Зеленський відреагував на висловлювання Маска про Україну та РФ

Зеленський відреагував на висловлювання Маска про Україну та РФ

20:00 03.10.2022
Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

Окупанти зайняли оборону у психіатричній лікарні Сватове

19:04 03.10.2022
Окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, здійснили понад 35 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

Окупанти завдали 2 ракетних та 7 авіаударів по Україні за добу, здійснили понад 35 обстрілів із РСЗВ – Генштаб

19:03 03.10.2022
За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

За добу знищено 2 склади боєприпасів окупантів, 3 ЗРК та 2 об'єкти ППО, відбито атаки противника на 5 напрямках - Генштаб

18:45 03.10.2022
Окупанти поповнюють свої втрати на рахунок своїх "силовиків" з окупованих районів Донеччини – Генштаб

Окупанти поповнюють свої втрати на рахунок своїх "силовиків" з окупованих районів Донеччини – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Росію викинули з ради ICAO

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

ОСТАННЄ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

Росію викинули з ради ICAO

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 902 воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА