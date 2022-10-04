Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 2 жовтня постраждало 15 246 цивільних осіб (тижнем раніше – 14 844), зокрема 6114 загинуло (5996), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2380 чоловіків, 1633 жінки, 193 хлопчики та 162 дівчинки, тоді як стать 35 дітей та 1711 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 9132 поранених – 268 хлопчиків та 196 дівчаток, а також 226 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 25 вересня, загинуло 8 дітей та ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3264 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 686, у травні – до 466, у червні – до 369 й у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 348 осіб, за серпень – 304, за вересень – 299 та за перші два дні жовтня – 19, зазначає ООН.

Водночас кількість поранених у вересні – 923 – виявилася вищою за показник серпня – 896 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1099, червень – 1030, травень –1017, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2396 осіб.

Згідно зі зведенням, у вересні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 292 особи і ще 872 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни загинуло 7 і була поранена 51 особа (5% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у вересні припало 84% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 25 вересня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.