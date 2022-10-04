Події

09:58 04.10.2022

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудові розслідування за фактами ракетних ударів, завданих по Харкову в ніч на 4 жовтня.

"За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу, завданого ЗС РФ, та вилучають чергові докази російської агресії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У ніч на 4 жовтня окупанти завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури, унаслідок чого виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка, яка там працювала сторожем. Інша ворожа ракета поцілила в підприємство в Холодногірському районі, є руйнування.

Кримінальне провадження зареєстровано за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Теги: #харківська_область

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