Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудові розслідування за фактами ракетних ударів, завданих по Харкову в ніч на 4 жовтня.

"За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Прокурори спільно зі слідчими поліції фіксують наслідки нічного обстрілу, завданого ЗС РФ, та вилучають чергові докази російської агресії", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У ніч на 4 жовтня окупанти завдали ракетного удару по двох районах Харкова. У Новобаварському районі ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури, унаслідок чого виникла пожежа. Загинула 46-річна жінка, яка там працювала сторожем. Інша ворожа ракета поцілила в підприємство в Холодногірському районі, є руйнування.

Кримінальне провадження зареєстровано за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.