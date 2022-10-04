Події

08:57 04.10.2022

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, 786 – поранено

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, 786 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 418 дітей, ще 786 – отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 4 жовтня 2022 року понад 1204 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 418 дітей загинули та понад 786 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 404, Харківській – 251, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 50, Дніпропетровській – 30", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області стало відомо про загибель 19 вересня внаслідок обстрілу окупантами м. Куп'янська 16-річного хлопця.

Окрім цього, стало відомо, що у травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль із пасажирами, які намагалися евакуюватися з м. Куп'янська Харківської області, загинули 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.

3 жовтня окупанти обстріляли с. Мар'янське на Дніпропетровщині, в результаті отримала поранення 14-річна дівчина.

2 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ с. Пречистівка Донецької області зазнав мінно-вибухової травми 12-річний хлопчик.

Унаслідок бомбардування та обстрілів ЗС РФ пошкоджено 2562 навчальні заклади, 295 з них зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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