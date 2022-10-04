КНДР здійснила запуск балістичної ракети

Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, повідомляє "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

Згідно з ними, Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого типу у бік Японського моря.

Тим часом телеканал NHK повідомляє, що японський уряд вважає, що КНДР здійснила запуск щонайменше однієї балістичної ракети, є ймовірність, що вона прямує у бік другого за величиною острова Японії - Хоккайдо та префектури Аоморі.

Уряд закликав усіх мешканців негайно знайти укриття.

Згодом телеканал повідомив з посиланням на уряд, що північнокорейська ракета, ймовірно, пролетіла над територією Японії.

Уряд заявив, що північнокорейську балістичну ракету, швидше за все, було запущено у бік Тихого океану.

Берегова охорона Японії повідомляє, що снаряд уже впав, зазначає телеканал.