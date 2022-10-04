Події

07:23 04.10.2022

КНДР здійснила запуск балістичної ракети

1 хв читати
КНДР здійснила запуск балістичної ракети

Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети, повідомляє "Ренхап" із посиланням на південнокорейських військових.

Згідно з ними, Північна Корея запустила балістичну ракету невстановленого типу у бік Японського моря.

Тим часом телеканал NHK повідомляє, що японський уряд вважає, що КНДР здійснила запуск щонайменше однієї балістичної ракети, є ймовірність, що вона прямує у бік другого за величиною острова Японії - Хоккайдо та префектури Аоморі.

Уряд закликав усіх мешканців негайно знайти укриття.

Згодом телеканал повідомив з посиланням на уряд, що північнокорейська ракета, ймовірно, пролетіла над територією Японії.

Уряд заявив, що північнокорейську балістичну ракету, швидше за все, було запущено у бік Тихого океану.

Берегова охорона Японії повідомляє, що снаряд уже впав, зазначає телеканал.

 

 

Теги: #кндр #запуск #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 28.09.2022
ППО в середу знешкодила ракети, запущені в Запоріжжя і два сусідні міста

ППО в середу знешкодила ракети, запущені в Запоріжжя і два сусідні міста

21:25 28.09.2022
Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

07:01 17.09.2022
Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

13:43 16.09.2022
РФ тримає в Чорному морі 3 носії "Калібрів", у Середземному 5 – ВМС ЗСУ

РФ тримає в Чорному морі 3 носії "Калібрів", у Середземному 5 – ВМС ЗСУ

17:58 15.09.2022
На Кіровоградщині зафіксовано прильоти ворожих ракет, одну збила ППО

На Кіровоградщині зафіксовано прильоти ворожих ракет, одну збила ППО

07:22 14.09.2022
SpaceX планує у середу запустити на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX планує у середу запустити на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

09:34 12.09.2022
Російські війська утримують у Чорному морі чотири ракетоносії та чотири ВДК - ОК "Південь"

Російські війська утримують у Чорному морі чотири ракетоносії та чотири ВДК - ОК "Південь"

21:50 11.09.2022
Сили ППО збили 7 із 11 крилатих ракет, запущених ворогом по Дніпропетровщині в неділю

Сили ППО збили 7 із 11 крилатих ракет, запущених ворогом по Дніпропетровщині в неділю

19:48 11.09.2022
Міжнародний аеропорт "Львів" технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки – Садовий

Міжнародний аеропорт "Львів" технічно готовий до запуску роботи, залишається питання безпеки – Садовий

07:10 04.09.2022
NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Росію викинули з ради ICAO

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

ЗС України за минулу добу збільшили втрати ворога на 370 осіб, 44 танки та 27 бронемашин

У результаті нічних ракетних ударів по Харкову виникли дві пожежі, загинула жінка

ОСТАННЄ

Зеленський увів у дію рішення РНБО про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів із Путіним та санкції проти РФ

Окупанти влаштували катівню у відділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині

В Україні працює 9,3 тис. дитячих садків, із них офлайн або змішаному форматі 5,7 тис.

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6114 цивільних, ще 9132 поранені – ООН

Росію викинули з ради ICAO

Президент Литви відповів Маску: Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його законним власником автомобіля

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, двоє людей поранені

Нічних ударів по Харкову завдано С-300, випущеними з території Бєлгородської області - прокуратура

ЗСУ досягли значних успіхів у районі Лиману та на Херсонщині за останні дві доби – ISW

Унаслідок нічних ракетних ударів по Харкову зруйновано виробничо-складську будівлю та будівлю об'єкта залізничного транспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА