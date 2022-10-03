ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

Держави-члени ЄС останніми тижнями на робочому рівні домовилися про те, що до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання за межами України в якомога стислі терміни, щоб зробити українську армію більш ефективною, пише німецьке видання Der Spiegel.

"За словами дипломатів, які брали участь у переговорах, 3000 українських військових мають пройти спеціальну підготовку, наприклад тактико-бойову підготовку для командирів або курси для інженерів", - йдеться у статті.

За даними видання, плани місії, які глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував лише наприкінці серпня, мають бути визначені вже в середині жовтня, і навіть, за словами європейських дипломатів, все може піти дуже швидко.

У статті наголошується, що досі окремі країни ЄС навчали українців двостороннім проєктам. Наприклад, Бундесвер у Німеччині готував команди для систем озброєння, поставлених Берліном, зокрема "Panzerhaubitze-2000" або танків Gepard. Додатковий персонал зараз проходить навчання в різних місцях для роботи з цими та іншими німецькими системами.