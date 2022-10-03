Окупанти завдали ракетного удару по с.Мар'янське на півдні Дніпропетровської області, постраждала 14-річна дівчина

Дитина постраждала в результаті ракетного удару російських окупантів по с.Мар'янське Криворізького району Дніпропетровської області в ніч проти понеділка, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"По Мар'янському вночі вдарили ракетою "Точка-У". Пошкоджено зерносховища, причал і спецтехніка сільгосппідприємства, чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, 300 сонячних панелей. Одна 14-річна дівчина постраждала: отримала легкі пошкодження, їй надали медичну допомогу, наразі аварійні бригади ДТЕКу повернули світло в будинки, знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів", - написав Лукашук у Телеграмі.

За його словами, вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. У результаті удару сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. "Згорів один пором. На щастя, люди не постраждали", - розповів голова обладміністрації.

Також удень у Криворізькому районі сили протиповітряної оборони збили ракету супротивника. "Наслідки уточнюються. Попередньо – без жертв", - розповів він.

"Щодо інших районів області – ситуація стабільна. Кордони Дніпропетровської області повністю контролюють Збройні сили України", – додав Лукашук.

Мар'янське розташоване на березі Каховського водосховища, неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської та Херсонської областей.