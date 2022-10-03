Події

19:51 03.10.2022

В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

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В Україну буде поставлено 20 французьких бронеавтомобілів Bastion і від 6 до 12 гаубиць Caesar

Франція поставить Україні 20 12,5-тонних бронеавтомобілів Bastion французької компанії Arquus групи компаній Volvo, повідомляє у понеділок французьке видання La Tribune із посиланням на власні джерела.

"Контракт укладається між французьким виробником, що належить шведській групі Volvo, та Міністерством збройних сил. "Бастіон" може перевозити до десяти солдатів (двоє + вісім пасажирів). Багато африканських армій оснащені "Бастіонами", виготовленими на заводі в Ліможі… вже понад десять років ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як пише видання, існує дві версії "Бастіонів": одна може бути оснащена 7,62-мм або 12,7-мм кулеметом і використовуватись як транспортний засіб або командний пункт, інша - у версії Patsas (на 5 солдатів) призначена для сил спеціального призначення (3x7,62 мм і 12,7мм на поворотній протитанковій ракетній установці), є легкою броньованою машиною з відкритим кузовом.

Як повідомляє Le Monde, міністр збройних сил Себастьєн Лекорню запропонував своєму українському колезі Олексію Резнікову створити за рахунок Франції фонд у обміні не менше EUR50 млн, за рахунок якого Київ міг би закуповувати військову техніку у французьких промисловців.

Крім того, за даними видання, Франція також готується поставити Україні від 6 до 12 додаткових гармат Caesar, взятих із замовлення, призначеного для Данії.

Зв'язавшись з Reuters після публікації статті в Le Monde, міністерство збройних сил Франції відзначило, що "Франція є надійним, таким, що заслуговує на довіру і доброзичним прихильником України", але "подробиці цієї підтримки не призначені для розголошення".

Раніше Франція вже поставила Україні 18 "Цезарів" виробництва групи Nexter, взятих із резервів французької армії.

 

 

 

Теги: #зброя #франція #постачання

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