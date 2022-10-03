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18:45 03.10.2022

Окупанти поповнюють свої втрати на рахунок своїх "силовиків" з окупованих районів Донеччини – Генштаб

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Окупанти поповнюють свої втрати на рахунок своїх "силовиків" з окупованих районів Донеччини – Генштаб

Російські окупанти залучають співробітників незаконних силових відомств, що діють на підконтрольних їм територіях, для виконання бойових завдань на лінії зіткнення, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого особового складу прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих силових структур, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Водночас забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій місцевості покладається на підрозділи Федеральної служби безпеки РФ, повідомляють у Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_всу

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