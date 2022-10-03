Гурт Kalush Orchestra став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" - Мінкультури

Український гурт, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру", повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Ми, гурт Kalush Orchestra, своєю діяльністю робимо все для того, щоб показати всьому світу, що наша культура є! Вона жива! Вона існує! Зараз її намагаються знищити. Тому ми раді долучитися до проєкту "Збережіть українську культуру" і закликаємо кожного з вас поширювати інформацію та донатити на відбудову зруйнованих будівель і пам'яток. Давайте разом берегти нашу культуру та відновлювати те, що було зруйновано ворогом", – наводить слова лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка пресслужба міністерства.

Зазначено, що наразі на сайті проєкту "Збережіть українську культуру" розміщено 16 об'єктів із розподілом на категорії: повністю зруйновані, пошкоджені і ті, які призупинили свою роботу.

Для реставрації представлених на порталі об'єктів потрібно понад 470 млн грн.