СБУ та Нацполіція проводять у Лимані заходи щодо повернення безпеки - К. Тимошенко

Служба безпеки України спільно з Націонаональною поліцією наразі проводять у деокупованому Лимані Донецької області заходи щодо повернення безпеки, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Лимані тривають стабілізаційні заходи - це і очистка від диверсантів, від залишків окупаційних військ та інші заходи щодо повернення безпеки на деокуповані території. Цим займається Національна поліція та СБУ", - написав Тимошенко у телеграмі.

Крім того, за його словами, до роботи долучаються сапери Збройних сил та піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їхнє завдання - виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.