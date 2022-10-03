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15:49 03.10.2022

СБУ та Нацполіція проводять у Лимані заходи щодо повернення безпеки - К. Тимошенко

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СБУ та Нацполіція проводять у Лимані заходи щодо повернення безпеки - К. Тимошенко

Служба безпеки України спільно з Націонаональною поліцією наразі проводять у деокупованому Лимані Донецької області заходи щодо повернення безпеки, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У Лимані тривають стабілізаційні заходи - це і очистка від диверсантів, від залишків окупаційних військ та інші заходи щодо повернення безпеки на деокуповані території. Цим займається Національна поліція та СБУ", - написав Тимошенко у телеграмі.

Крім того, за його словами, до роботи долучаються сапери Збройних сил та піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Їхнє завдання - виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

 

Теги: #сбу #тимошенко #лиман #нацполіція

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