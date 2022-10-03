Події

15:14 03.10.2022

Унаслідок негоди у Київській області знеструмлено 17 населених пунктів - ДСНС

1 хв читати
Унаслідок негоди у Київській області знеструмлено 17 населених пунктів - ДСНС

Станом на 10:00 понеділка, 3 вересня, у Київській області внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 17 населених пунктів, 10 із них - частково, повідомляє обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні у твіттері, знеструмлені населені пункти перебувають у Бучанському та Вишгородському районах.

До робіт з відновлення комунікацій залучено дев'ять бригад, дев'ять одиниць спеціальної техніки та 18 осіб обслуговуючого персоналу ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

 

Теги: #негода #енергопостачання #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 03.10.2022
Сапери ДСНС будуть розміновувати деокуповані території на Харківщині за допомогою роботизованого комплексу, нового помічника прозвали Бобер

Сапери ДСНС будуть розміновувати деокуповані території на Харківщині за допомогою роботизованого комплексу, нового помічника прозвали Бобер

12:44 03.10.2022
На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

10:18 27.09.2022
Рятувальники демонтували аварійну телекомунікаційну вежу в Ізюмі та продовжують розчищати завали в котельні та насосній станції в Балаклії

Рятувальники демонтували аварійну телекомунікаційну вежу в Ізюмі та продовжують розчищати завали в котельні та насосній станції в Балаклії

09:04 27.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

21:38 26.09.2022
АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України

АвтоКрАЗ Жеваго передав броньований автомобіль-розміновувач для ДСНС України

17:10 26.09.2022
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей - ДСНС

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей - ДСНС

08:01 26.09.2022
Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки обстежили близько 26 га деокупованих територій і знешкодили 1083 вибухонебезпечні предмети

Харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки обстежили близько 26 га деокупованих територій і знешкодили 1083 вибухонебезпечні предмети

10:28 21.09.2022
Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

Окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Кураховому, поранено 12 людей

09:11 21.09.2022
Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

Рятувальники деблокували 10 людей із будинку, який постраждав унаслідок ворожого ракетного удару, – Терехов

14:38 20.09.2022
Російські окупанти почали доволі часто бити по системі енергопостачання в Запорізькій області - голова ОВА

Російські окупанти почали доволі часто бити по системі енергопостачання в Запорізькій області - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

У Чехії зібрали гроші для купівлі модернізованого танка Т-72 для ЗСУ, до збору коштів долучилися 11 тис. осіб – посол України

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

За попередніми даними, евакуаційну колону поблизу Курилівки на Харківщині було розстріляно з кулемета - Синєгубов

ОСТАННЄ

Виїзд українців до ЄС здійснюється за внутрішнім паспортом, але рекомендовано уточнювати, чи цього достатньо в країні призначення – роз'яснення Держприкордонслужби

Кім Кардаш'ян оштрафували на $1,26 млн за рекламу криптовалюти

Знесено будівлю колишнього 2-го казенного складу спирту кінця XIX століття на Деміївці у Києві

Переслідування жителів окупованих територій за примусову паспортизацію з боку РФ виключено - Подоляк

Готовність інженерних систем, мереж та обладнання ЖКГ до опалювального сезону становить близько 97% - Чернишов

Суддю Львова не звільнили з посади голови Касаційного госпсуду – ЦПК

У Чехії зібрали гроші для купівлі модернізованого танка Т-72 для ЗСУ, до збору коштів долучилися 11 тис. осіб – посол України

Гурт Kalush Orchestra став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру" - Мінкультури

Конституційний Суд України наполягає на припиненні членства КС РФ у Всесвітній конференції конституційного правосуддя

Борова Харківської області та більша частина громади під контролем ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА