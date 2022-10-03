Унаслідок негоди у Київській області знеструмлено 17 населених пунктів - ДСНС

Станом на 10:00 понеділка, 3 вересня, у Київській області внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 17 населених пунктів, 10 із них - частково, повідомляє обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні у твіттері, знеструмлені населені пункти перебувають у Бучанському та Вишгородському районах.

До робіт з відновлення комунікацій залучено дев'ять бригад, дев'ять одиниць спеціальної техніки та 18 осіб обслуговуючого персоналу ДТЕК "Київські регіональні електромережі".