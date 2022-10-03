В Одесі затримали російського агента, який розвідував місця дислокації ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який приховано фотографував захисників Одеси, повідомляє СБУ.

"Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси. Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників і фотофіксації їх зовнішності", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі і понеділок.

За інформацією СБУ, також окупанти намагалися отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

"За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення", - зазначається у повідомленні.

У результаті оперативних дій співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв'язок і затримали зловмисника в Одесі.

"Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - інформують в українській спецслужбі.