Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Абсолютна більшість українців (70%) заявляє про готовність свого домогосподарства до можливих проблем з опаленням узимку, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 7-13 вересня.

При цьому з них лише 24% вважають себе повністю готовими до опалювального сезону, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки".

Не вважають себе готовими 24% українців, зокрема 12% заявили, що вони "зовсім не готові".

У регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується з 30% на заході до 12% на сході (хоча навіть на сході 59% вважають себе сумарно частково чи повністю готовими).

За типом населеного пункту частка знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст. За рівнем статку сім'ї серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе повністю готовими, і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців. Серед ВПО 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" КМІС проводив протягом 7-13 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1025 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком АР Крим).

В опитуванні брали участь дорослі (віком 18 років та старші) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України (в межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.