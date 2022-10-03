Події

11:58 03.10.2022

Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

2 хв читати
Більшість українців заявляють про готовність до можливих проблем з опаленням узимку

Абсолютна більшість українців (70%) заявляє про готовність свого домогосподарства до можливих проблем з опаленням узимку, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 7-13 вересня.

При цьому з них лише 24% вважають себе повністю готовими до опалювального сезону, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими та стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки".

Не вважають себе готовими 24% українців, зокрема 12% заявили, що вони "зовсім не готові".

У регіональному вимірі частка "повністю готових" знижується з 30% на заході до 12% на сході (хоча навіть на сході 59% вважають себе сумарно частково чи повністю готовими).

За типом населеного пункту частка знижується з 35% серед жителів сіл до 17% серед жителів великих міст. За рівнем статку сім'ї серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе повністю готовими, і цей показник знижується до 15% серед найменш заможних українців. Серед ВПО 15% є "повністю готовими" проти 25% серед респондентів, які не є ВПО.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" КМІС проводив протягом 7-13 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1025 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (за винятком АР Крим).

В опитуванні брали участь дорослі (віком 18 років та старші) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України (в межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

Теги: #опитування #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 03.10.2022
До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

20:38 28.09.2022
Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

16:09 27.09.2022
Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

15:09 26.09.2022
Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

Більшість українців вважає, що громадянське суспільство має брати участь у відборі суддів – соцопитування

12:06 26.09.2022
Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

22:54 23.09.2022
87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

87% жителів Енергодара проти виходу Запорізької області зі складу України та входження її до складу Росії, 7% не визначилися – опитування

12:44 23.09.2022
Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

Підтримка приєднання до РФ у 2014 році серед жителів Херсонської та Запорізької областей була 4-6% - КМІС

12:23 22.09.2022
В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

В Україні за 2 роки вчетверо поменшало охочих емігрувати до США чи ЄС – КМІС

13:53 21.09.2022
Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

15:36 20.09.2022
Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на посаду мера Києва – опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

До опалювального сезону готові майже 88% шкіл - Шкарлет

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

Унаслідок обстрілу Запоріжжя окупантами пошкоджено інфраструктурний об'єкт, два навчальні заклади, медзаклад і сім багатоквартирних будинків

За добу російські окупанти втратили 320 людей особового складу, 11 безпілотників і літак – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Київська влада закликає мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

У Москві стверджують, що "ДНР" та "ЛНР" увійдуть до складу Росії у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей продовжиться "обговорення з населенням"

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили шведському науковцю Сванте Паабо

Українські військові вражають вогнем артилерії підрозділи РФ, які намагаються закріпитися у Кремінній

На Київщині триває ліквідація наслідків учорашньої негоди, 23 населені пункти залишаються повністю знеструмленими, ще 7 знеструмлені частково

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі дощі

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ

Жителю Харківщини, який став "директором терцентру соцобслуговування Куп'янського району" за окупаційної влади, оголошено про підозру

В Україні 7,7 тис. шкіл працюють в очному чи змішаному форматі, а 5,2 тис. – в онлайн-режимі

Церемонія прощання з полковником Матюшенком, який командував "Привидами Києва", відбудеться в понеділок у Бучі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА