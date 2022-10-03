Російські окупанти продовжили обстріли Донецької області, в Часовому Яру одна людина залишається під завалами гуртожитку

У ніч на 3 жовтня російські окупанти здійснювали обстріли територій громад уздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - написав Кириленко у фейсбуці.

На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада. Російські окупанти вдарили по гуртожитку навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

Крім того, обстріли здійснювалися по Відрадівці та станції Майорськ Світлодарської громади.

На Лисичанському напрямку були постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

Також на світанку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Влучили в будівлю підприємства, постраждалих немає.