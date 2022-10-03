Події

10:37 03.10.2022

Цього тижня голова МАГАТЕ відвідає Київ і Москву

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Цього тижня голова МАГАТЕ відвідає Київ і Москву

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Київ і Москву цього тижня з метою проведення переговорів щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.

Згідно з оприлюдненою заявою на сайті МАГАТЕ, візит є частиною поточних зусиль щодо "швидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції".

Гроссі також звернувся до РФ щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, про якого президент державної атомної компанії "Енергоатом" заявив у суботу.

"Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці", – сказав Гроссі.

Теги: #москва #київ #візити #гроссі

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