Уночі супротивник обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, вранці – Дніпровський

У ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, постраждала інфраструктура, без жертв. Вранці під обстрілом опинився Дніпровський район області, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Ранок почався з ракетної атаки на область. Росіяни вдарили по Дніпровському району. На місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих і поранених уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Крім того, супротивник усю ніч обстрілював Нікопольський та Криворізький райони.

Зокрема, Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Вдарили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. "Обійшлося без загиблих і поранених", – уточнив Резніченко.

У Нікополі понівечено десяток багатоповерхових та приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа в дачному будинку. Полум'я пожежники загасили.

У Мирівській громаді майже 1000 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Криворізькому районі під удар потрапила зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджено приватні будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газопровід та електромережі.

"Люди не постраждали", – наголосив глава ОВА.