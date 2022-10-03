Події

08:09 03.10.2022

Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

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Одна людина загинула та вісім було поранено внаслідок обстрілів Донецької області за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна людина, ще 8 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 8 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в понеділок.

За його словами, у Краматорську медичну допомогу надали одній людині, пораненій на Харківщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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