Події

07:51 03.10.2022

П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

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П'ять суден доставлять до Іспанії, Італії та Тунісу кукурудзу та пшеницю в рамках стамбульської зернової угоди

Українські порти в неділю покинули п'ять суховантажів із понад 116 тис. тонн пшениці та кукурудзи, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"2 жовтня п'ять суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 116 123 тонни зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні СКЦ.

Судна Lila II (32,7 тис. тонн кукурудзи), Sann Tro (26,5 тис. тонн пшениці) та BC Raeda (24 тис. тонн пшениці) вирушили до Іспанії. Суховантаж Rizabey доставить до Італії 22 923 тонни пшениці, а судно Doga K - 10 тис. тонн пшениці до Тунісу.

У СКЦ уточнили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 2 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 5 760 967 тонн. Загалом було дозволено рух 534 суден – 281 на прибуття в українські порти та 253 – на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #оон #україна #порти #продовольство

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