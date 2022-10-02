У Данії заявили, що газ перестав йти із пошкоджених ліній "Північного потоку 1"

Фахівці більше не фіксують витоку газу на газопроводі "Північний потік 1", повідомляє в неділю Associated Press (AP) із посиланням на енергетичне агентство Данії.

"Компанія Nord Stream AG проінформувала енергетичну агенцію Данії, що тепер на обох нитках газопроводу "Північний потік 1" - стабільний тиск. Цей факт зазначає, що витік газу на обох лініях завершився", - наводить AP заява агентства.

Напередодні енергетична агенція Данії також повідомила про припинення витоку газу з газопроводу "Північний потік 2".

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнгольм. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

Пізніше міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив, що данські фахівці мають почекати один-два тижні, перш ніж розпочати розслідування інцидентів з газопроводами "Північний потік" та "Північний потік 2".

"Має пройти якийсь час. Враховуючи інформацію про те, скільки газу залишилося в трубах і те, коли тиск у трубопроводі знизиться, можна сказати, що піде один-два тижні на те, щоб у зоні, де сталися інциденти, стало безпечно ( і можна було б розпочати розслідування - ІФ)", - наголошував міністр.

За інформацією російських ЗМІ, віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив у неділю, що можливості відновити працездатність газопроводів "Північний потік" та "Північний потік 2" буде знайдено.