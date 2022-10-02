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20:11 02.10.2022

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

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Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розраховує, що парламенту вдасться в рамках однієї із семи передбачених Конституцією підстав достроково припинити повноваження Віктора Медведчука як народного депутата.

"Є бажане, а є дійсне. Справжнє – це те, що Конституція України передбачає сім підстав для позбавлення (мандату народного депутата – ІФ). Зараз, у період війни, ми не можемо внести зміни до Конституції України... Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав, і організуємо, щоб і він, і йому подібні перестали бути народними депутатами України", - сказав речник на брифінгу в неділю.

Відповідно до статті 81 Конституції України, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі:

1) складання повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним чи безвісти відсутнім;

4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо упродовж двадцяти днів з дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності, ці обставини не усунуто;

6) не входження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) чи виходу народного депутата України зі складу такої фракції;

7) його смерть.

 

 

Теги: #медведчук #мандат #стефанчук

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