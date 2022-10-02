Іранський парламент обговорив у закритому режимі ситуацію із протестами в країні

Парламент Ірану у неділю провів закрите засідання, присвячене ситуації з акціями протесту у країні, повідомляє агентство ІРНА.

Глава МВС Ірану Ахмад Вахиді мав надати парламентарям доповідь про події в країні за останні тижні. Також було заплановано виступ начальника поліції Ірану бригадного генерала Хоссейна Аштарі.

Йшлося і про напад 30 вересня на поліцейську дільницю у місті Захедан, розташовану в провінції Систан та Белуджистан на південному сході Ірану. Тоді загинуло 19 людей, включно з керівником місцевого відділення розвідки Корпусу Стражів Ісламської революції.

Тим часом у неділю іранський президент Ібрагім Раїсі обвинуватив супротивників Ірану в організації протестів з метою зашкодити розвитку країни. Він зазначив, що поки влада займається справою Махси Аміні, після загибелі якої спалахнули заворушення, "ворог намагається спотворити громадську думку за допомогою інтенсивної війни у ЗМІ".

В Ірані вже понад 10 днів тривають акції протесту, які спалахнули через смерть 22-річної Аміні у відділенні поліції моралі. Влада затримала 1189 осіб.