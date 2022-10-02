Події

20:03 02.10.2022

Помер президент Арктичної академії наук Росії Митько, який обвинувачувався у держзраді

1 хв читати

Помер петербурзький учений Валерій Митько, який обвинувачувався у державній зраді.

"Сьогодні у віці 81 року помер наш підзахисний Валерій Митько – президент Арктичної академії наук, один із провідних у країні фахівців з гідроакустики", – повідомив у неділю правозахисний проєкт "Перший відділ", адвокати якого захищали Митька.

Там зазначили, що останнім часом вченому все частіше викликали швидку та відправляли до лікарні, "він був не в змозі ні ходити, ні сидіти, ні тим більше доглядати дружину - лежачого хворого".

Митько ставилася в провину державна зрада. Він був затриманий та поміщений під домашній арешт у лютому 2020 року.

За версією російського слідства, вчений передав матеріали, що містять відомості, що становлять державну таємницю і які він збирав за "шпигунським завданням", спецслужбам Китаю під час його поїздки до КНР у 2018 році. Йдеться про розробки у сфері гідроакустики.

Вчений вину не визнав.

Взимку 2022 року справу Митька було передано до суду, проте, по суті, процес розпочатися не встиг.

 

 

Теги: #смерть #росія #вчений

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:42 02.10.2022
У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

У Мінінфраструктури сподіваються, що РФ 4 жовтня остаточно вийде із Ради авіаційного агентства ICAO

21:47 01.10.2022
Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

21:03 01.10.2022
За агресію проти України Росію не переобрали до ради авіаційного агентства ICAO

За агресію проти України Росію не переобрали до ради авіаційного агентства ICAO

20:56 30.09.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

20:23 30.09.2022
Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

Президент Франції засудив незаконне приєднання Росією областей України

20:07 30.09.2022
Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

14:35 30.09.2022
Росія відкрила фронт проти критичної інфраструктури Заходу - Кулеба

Росія відкрила фронт проти критичної інфраструктури Заходу - Кулеба

06:59 30.09.2022
Путін підписав укази про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей

Путін підписав укази про визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей

06:49 30.09.2022
Ми знаємо, як реагувати на російські дії

Ми знаємо, як реагувати на російські дії

06:49 30.09.2022
Росія не отримає нову територію України, а прирівняє себе до так званих ДНР і ЛНР

Росія не отримає нову територію України, а прирівняє себе до так званих ДНР і ЛНР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

За добу знищено 16 скупчень окупантів та їх техніки, 3 склади з боєприпасами, збито 8 іранських безпілотників

Окупанти масово здаються в полон, їм затримують і знижують виплати

Данія, Німеччина і Норвегія оплатили виробництво в Словаччині 16 гаубиць для України - міністр оборони

Маляр: за час повномасштабної війни проведено 24 обміни полоненими, 808 українських захисників врятовано з російського полону

ОСТАННЄ

У Туреччині на воду спустили український корвет "Гетьман Мазепа"

Зеленський: Ми забезпечимо системний розвиток Сил територіальної оборони

В Україні дощитиме і похолодає

У Данії заявили, що газ перестав йти із пошкоджених ліній "Північного потоку 1"

У центрі Севастополя пролунав потужний вибух

Житель Харківщини приховував у себе зв'язківця "ЛНР", обом загрожує кримінальна відповідальність

Знайдено машину із п’ятьма загиблими при спробі самостійної евакуації з Куп'янська в травні

У США вітають успіх України в Лимані

Стефанчук: Ми сподіваємося знайти одну із семи передбачених Конституцією підстав, щоб Медведчук та йому подібні перестали бути нардепами

Іранський парламент обговорив у закритому режимі ситуацію із протестами в країні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА