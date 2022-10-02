Помер президент Арктичної академії наук Росії Митько, який обвинувачувався у держзраді

Помер петербурзький учений Валерій Митько, який обвинувачувався у державній зраді.

"Сьогодні у віці 81 року помер наш підзахисний Валерій Митько – президент Арктичної академії наук, один із провідних у країні фахівців з гідроакустики", – повідомив у неділю правозахисний проєкт "Перший відділ", адвокати якого захищали Митька.

Там зазначили, що останнім часом вченому все частіше викликали швидку та відправляли до лікарні, "він був не в змозі ні ходити, ні сидіти, ні тим більше доглядати дружину - лежачого хворого".

Митько ставилася в провину державна зрада. Він був затриманий та поміщений під домашній арешт у лютому 2020 року.

За версією російського слідства, вчений передав матеріали, що містять відомості, що становлять державну таємницю і які він збирав за "шпигунським завданням", спецслужбам Китаю під час його поїздки до КНР у 2018 році. Йдеться про розробки у сфері гідроакустики.

Вчений вину не визнав.

Взимку 2022 року справу Митька було передано до суду, проте, по суті, процес розпочатися не встиг.