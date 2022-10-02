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17:11 02.10.2022

Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – розмова Кулеби з Гроссі

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Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС – розмова Кулеби з Гроссі

Українська сторона готова посприяти ротації співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на Запорізькій атомній електростанції в окупованому м.Енергодар Запорізької області, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками розмови з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Провів розмову з Рафаелем Гроссі і поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Я наголосив, що Росія повинна вивести війська і військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС", - написав Кулеба у своєму мікроблозі у Твіттер у неділю.

Як повідомлялося, 30 вересня російські окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова: зупинили його автомобіль на дорозі від станції до окупованого Енергодара і відвезли в невідомому напрямку. За фактом викрадення було розпочато кримінальне провадження. Про подію було поінформовано МАГАТЕ, яке запросило інформацію про Мурашова у російських "відповідних органів". 1 жовтня окупанти підтвердили МАГАТЕ інформацію про тимчасове затримання Мурашова.

 

Теги: #магате #кулеба #заес #гроссі

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