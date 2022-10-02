Події

14:31 02.10.2022

Російські окупанти селяться в лікарнях і житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися в адміністративних будівлях для них небезпечно - Хлань

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Російські окупанти розселяються на території лікарень, а також у житлових будинках в Херсонській області, оскільки вважають, що селитися всередині адміністративних будівель для них небезпечно, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань .

"Окупанти зараз почали розселятися в лікарнях, в будинках людей, тому що вважають розселятися в адміністративних будівлях для себе вже небезпечним. Вчора в Бериславі було знищено будівлю поліції, де якраз розміщувалися окупанти. Рашистів, як кажуть, там багато під завалами залишилося", - сказав Хлань в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він додав, що крім розселення загарбників переважно в приватному секторі, на окупованих територіях також спостерігаються пограбування місцевими окупантами, які "останнім часом справді забирають багато".

Теги: #окупація #херсонська_область

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