США хочуть спрямовувати Україні $1,5 млрд фінансової допомоги на місяць і домогтися від ЄС виділення аналогічних сум - ЗМІ

Вашингтон згоден виділяти Україні $1,5 млрд на місяць для підтримки її фінансів, а також переконує ЄС наслідувати приклад США, повідомляє в неділю Bloomberg з посиланням на джерела, що побажали зберегти анонімність.

Так, раніше Білий дім провів низку переговорів на цю тему, зокрема за останні дні з представниками ЄС, і закликав Євросоюз зробити більше для підтримки України.

Напередодні повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив законопроєкт про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня 2022 року, що охоплює $12,4 млрд для додаткової допомоги Україні та виконання низки інших завдань. Виділені кошти мають піти на фінансову підтримку українського уряду і військову допомогу.