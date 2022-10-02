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13:30 02.10.2022

На Всесвітній конференції ЮНЕСКО 48 країн закликали Росію негайно припинити збройну агресію проти України - Мінкультури

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На Всесвітній конференції ЮНЕСКО 48 країн закликали Росію негайно припинити збройну агресію проти України - Мінкультури

На Всесвітній конференції ЮНЕСКО 48 країн закликали Росію негайно припинити збройну агресію проти України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Під час Всесвітньої конференції ЮНЕСКО з культурної політики та сталого розвитку MONDIACULT 2022 в Мексиці 48 країн підтримали Україну і закликали Росію негайно припинити збройну агресію", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

Зазначається, що до заяви на підтримку України приєдналися Албанія, Андорра, Австралія, Канада, Еквадор, Грузія, Гватемала, Ісландія, Японія, Молдова, Монако, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Сан-Марино, Швейцарія, США, Велика Британія, а також країни Європейського Союзу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція і Литва.

"Росія продовжує порушувати зобов'язання, взяті нею в ЮНЕСКО, зокрема за конвенціями 1954, 1970 і 1972 років. Ми не можемо спостерігати, як одна країна намагається видалити ідентичність та культуру іншої країни. Ми не можемо погодитися на подальші дії, що суперечать Статуту ЮНЕСКО і нашим спільним конвенціям. Ми закликаємо Росію негайно вийти за межі міжнародно визнаних кордонів України і вимагаємо негайного припинення агресії проти України, щоб гарантувати захист від подальшої шкоди і шкоди українській культурній спадщині у всіх її формах", – йдеться в спільній заяві.

Теги: #юнеско #війна #мінкультури

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