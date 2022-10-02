Події

12:41 02.10.2022

412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

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412 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні - прокуратура

Станом на ранок 2 жовтня 2022 року понад 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 412 дітей загинули і понад 784 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

Стало відомо, що 25 вересня поблизу с.Курилівка Куп'янського району Харківської області унаслідок прицільного обстрілу ворогом колони цивільних машин з людьми, які намагалися евакуюватися, загинули 13 дітей.

30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району Харківської області був травмований 13-річний хлопчик.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 навчальних заклади. З них 295 зруйновані повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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