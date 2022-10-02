Розпочато розслідування щодо ДТП за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі - Офіс генпрокурора

Сумська прокуратура почала розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля співробітників АТ "Укртелеком" в Охтирському районі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Тростянецьким відділом Охтирської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУкраїни)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у м. Тростянець 2 жовтня о 8:40 авто, з'їжджаючи на узбіччя, вибухнуло на міні. В результаті водій загинув на місці, а троє пасажирів дістали поранень. Постраждалі є співробітниками Сумської філії АТ "Укртелеком".

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося, в Охтирському районі Сумської області на ворожій міні підірвався автомобіль співробітників АТ "Укртелеком", загинув один, поранено троє людей, територія району залишається найбільш замінованою.