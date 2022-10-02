Повітряні сили ЗС України збили п'ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину

Українські зенітники Повітряних сил у ніч на неділю збили 5 із 7 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", спрямованих російськими військовими на Миколаїв, повідомила пресслужба Повітряних сил.

"П'ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України", - сказано в повідомленні у телеграм-каналі.