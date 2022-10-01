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22:07 01.10.2022

Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

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Кулеба після розмови з Блінкеном: США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна

США продовжать підтримувати Україну незалежно від будь-яких незаконних кроків президента РФ Володимира Путіна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Держсекретар запевнив, що незалежно від будь-яких незаконних кроків Путіна США продовжать підтримувати Україну в нашій справедливій боротьбі", - написав Кулеба в мікроблозі Твіттер у суботу за підсумками телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Також Кулеба подякував США за їхню постійну підтримку, включно з останніми 12,35 млрд доларів у вигляді нової допомоги в сфері безпеки та бюджету.

 

 

 

Теги: #розмова #кулеба #блінкен

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