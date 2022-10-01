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21:47 01.10.2022

Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

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Проведення трибуналу над рашистами неминуче – Зеленський у річницю закінчення Нюрнберзького трибуналу

Президент України Володимир Зеленський у річницю завершення роботи Нюрнберзького трибуналу заявив про неминучість проведення ще одного трибуналу над "рашистами".

"Першого жовтня 76 років тому завершив роботу Нюрнберзький трибунал. Багато в чому саме цей процес заклав основи сучасного світу – правові основи справедливості. Все те, що рашизм намагається зруйнувати", - сказав він у відеозверненні у суботу ввечері.

Він заявив, що "неминуче відбудеться ще один трибунал, який поставить крапку в кар'єрах усіх відповідальних за цю російську "спецоперацію" проти основ міжнародного ладу, яка розпочалася у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу".

"Сьогодні ми ще не знаємо, в який день це станеться. Але ми знаємо, що день нашої перемоги буде. Буде обов'язково. А за ним буде день вироку для рашистів. Буде обов'язково", - сказав він.

 

Теги: #україна #росія #трибунал

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