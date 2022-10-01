Події

21:33 01.10.2022

У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

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У Лимані Донецької області немає слідів псевдореферендуму

Український прапор вже в Лимані Донецької області, і там вже немає слідів "псевдореферендуму", заявив у відеозверненні у суботу президент України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі побільшало. Ще за тиждень стане ще більше", - заявив президент.

"А що тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Або два селища Торське? Український рух триватиме. Український прапор вже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму", - сказав він.

За його словами, "для України це логічно. А для ворога таких нестиковок буде все більше і більше. Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року . Скрізь буде наш прапор".

 

 

Теги: #лиман #псевдореферендум #зеленський

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