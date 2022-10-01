За агресію проти України Росію не переобрали до ради авіаційного агентства ICAO

За агресію проти України Росію не переобрали до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, інформує Reuters.

Згідно з інформацією, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ICAO, до якої входять 36 держав.

У Reuters наголошують, що таке рішення було одним із жестів країн Заходу, охочих, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.