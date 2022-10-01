Події

21:03 01.10.2022

За агресію проти України Росію не переобрали до ради авіаційного агентства ICAO

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За агресію проти України Росію не переобрали до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, інформує Reuters.

Згідно з інформацією, Росія не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб залишатися частиною керуючої ради ICAO, до якої входять 36 держав.

У Reuters наголошують, що таке рішення було одним із жестів країн Заходу, охочих, щоб Росія понесла відповідальність за вторгнення в Україну.

 

 

 

Теги: #росія #icao #відмова #переобрання

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