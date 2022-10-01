Події

20:51 01.10.2022

Глава Луганської ОВА припустив звільнення Луганської області від окупантів після Лиману на Донеччині

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Глава Луганської ОВА припустив звільнення Луганської області від окупантів після Лиману на Донеччині

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай припустив звільнення Луганської області від окупантів після Лиману на Донеччині.

"Після звільнення Лиману очікуємо на початок деокупації Луганщини", - сказав Гайдай в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти самі викладають у мережу відео про те, що військове командування їх кинуло в Лимані напризволяще, а тим часом проведення "псевдореферендумів" на окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях ніяк не впливають на події на фронті та Збройні сили впевнено просуваються вперед.

Також Гайдай зазначив, що у п'ятницю в Офісі Президента проговорили кілька робочих питань, зокрема, що "при деокупації кожного населеного пункту одразу займатимемо забезпеченням його життєдіяльності".

 

 

 

Теги: #звільнення #очікування #луганська

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