Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гендиректора ЗАЕС

За фактом викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова розпочато кримінальне провадження, повідомляє Офіс генпрокурора.

"При процесуальному керівництві Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) ".

За даними слідства, "30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора вчинили викрадення генерального директора Запорізької АЕС. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара і, застосувавши силу, відвезли його у невідомому напрямку. Наразі інформація про його місцезнаходження відсутня", - йдеться у повідомленні в телеграмі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.