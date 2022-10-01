За уточненими даними, в автоколоні, обстріляній окупантами в Куп'янському районі Харківщини, загинули 22 людини, зокрема 10 дітей

Колона автомобілів, на яких намагалися евакуюватися мирні громадяни, була розстріляна російськими військовими поблизу с.Курилівка Куп'янського району Харківської області 25 вересня. За уточненими даними, загинули щонайменше 22 людини, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Ці автомобілі розстріляла російська армія 25 вересня, коли цивільні намагалися евакуюватися. Дві машини згоріли вщент. У них були діти з батьками – вони згоріли живцем. За попередніми даними, загинули щонайменше 22 людини, серед яких 10 дітей. Огляд місця події триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Куп'янському районі було знайдено обстріляну окупантами колону цивільних автомобілів, в автомобілях загинули 20 осіб.

За словами в.о. глави СБУ Василя Малюка, це сталося в т. зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше, 20 людей загинули, і серед них - 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість старих легковиків і одну вантажівку "ГАЗель", - сказав Малюк.

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розслідують цей військовий злочин за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Кільком людям, що їхали в обстріляній колоні, вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами, триває всебічне документування і збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.