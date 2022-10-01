П'ять населених пунктів поблизу Лимана звільнені, там тривають стабілізаційні заходи

Українські сили оточили російське угруповання в районі Лимана, поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Російське угруповання в районі Лимана оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", - розповів Череватий в ефірі телемарафону в суботу.

За його словами, про точну кількість росіян, що потрапили в оточення в районі Лимана, стане відомо згодом, після аналізу, проте дані засвідчили "близько 5-5,5 тисяч".

"Справді наші дані показували, що російське угруповання налічувало 5-5,5 тисяч. Але активні бойові дії "відмінусовували" їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися", - сказав Череватий.

Він також зазначив, що окупанти намагаються прорватися, проте їхні спроби невдалі завдяки діям ЗСУ.