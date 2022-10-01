У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів госпіталізовано з пораненнями двох мирних жителів, одна людина підірвалася на розтяжці

За добу російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів, є поранених серед мирних жителів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людини: в Ізюмському районі поранення дістала жінка 53 років, в Харківському - на розтяжці підірвався чоловік 39 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед населених пунктів, які зазнали обстрілу, - Стрілече, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучення боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об'єкті та багатоквартирному будинку.

Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.