Українські сили, ймовірно, захоплять або оточать Лиман упродовж 72 годин - ISW

Українські сили, найімовірніше, захоплять або оточать Лиман в Донецькій області протягом наступних 72 годин, йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, російські сили продовжували відхід з позицій навколо Лимана 30 вересня, оскільки українські сили продовжували оточувати російські війська в цьому районі.

"Російські джерела стверджували, що російські війська перекидають додаткові резерви для посилення російських позицій біля Лимана, але деякі блогери розкритикували російське військове командування за те, що воно не навчилося на своїх помилках в Харківській області", - зазначають аналітики.

Також в ISW додали, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах в Луганській області.

"Українські військові представники зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що українські сили продовжують змушувати російські війська захищати свої позиції", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін оголосив, що звичайний для Росії осінній призовний цикл розпочнеться 1 листопада із запізненням на місяць, ймовірно, тому, що часткова мобілізація російських чоловіків "лягає важким тягарем на бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний призовний цикл".

Крім того, в РФ можуть повторно мобілізувати минулорічних призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

Російська влада продовжує спроби примусити РФ до участі в мобілізаційних зусиллях, але, ймовірно, боротиметься за те, щоб змусити до участі, оскільки росіяни продовжують тікати з країни в прикордонні держави, які їх приймають. Російські чиновники беруть хабарі і використовують інші "пільги, щоб запобігти або полегшити економічний тягар мобілізації для багатих".

"Російська влада продовжує направляти мобілізований персонал в Україну без належної підготовки та обладнання, і персонал навряд чи зможе дозволити собі забезпечити себе власними силами", - вважають в ISW.