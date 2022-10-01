Події

07:06 01.10.2022

По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

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По Одещині завдано ракетного удару, є влучення в об'єкт промислової інфраструктури

У ніч на суботу по Одеській області було завдано ракетного удару, зафіксовано влучення в об'єкт промислової інфраструктури, серед людей жертв немає, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на Оперативне Командування "Південь".

"Перед світанком по Одещині завдано ракетного удару. 2 ракети, імовірно "Іскандер", влучили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яка оперативно ліквідована. Без людських втрат", - сказано в повідомленні, опублікованому вранці у суботу в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #удар #одеса

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