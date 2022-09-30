Події

21:53 30.09.2022

Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

1 хв читати
Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи української армії на сході країни.

"Є суттєві результати на сході нашої країни. Про це достатньо публічної інформації. Усі чули те, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато", - сказав він у відеозверненні у четвер.

Зеленський подякував "усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!".

"Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право та людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій нахабній, як Росія", - наголосив президент.

"Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО та Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #фронт #успіхи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:59 30.09.2022
Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

20:09 30.09.2022
Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

20:50 29.09.2022
Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

18:45 29.09.2022
Українська армія успішно відбила атаки окупантів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

Українська армія успішно відбила атаки окупантів на кількох напрямках – Генштаб ЗСУ

06:53 29.09.2022
Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

20:57 28.09.2022
Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

19:50 26.09.2022
Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

12:06 26.09.2022
Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

Більшість опитаних українців вважають успіхи ЗСУ на полі бою результатом спільних зусиль України та країн Заходу

14:39 21.09.2022
Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

19:19 16.09.2022
Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські військові відповідатимуть перед законом за ракетний удар по цивільній автоколоні в Запоріжжі

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

США підтримають зусилля України щодо відновлення контролю над її територією – Байден

ОСТАННЄ

На Харківщині вчителька англійської під час окупації стала директором школи та організувала видачу дітям російських підручників

Конгрес США схвалив пакет військової та економічної допомоги Україні на 12,3 млрд доларів

Україна "досить скоро" повернеться до Криму зі зброєю, інших варіантів не існує

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА