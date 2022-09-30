Зеленський заявляє про суттєві результати української армії на сході

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи української армії на сході країни.

"Є суттєві результати на сході нашої країни. Про це достатньо публічної інформації. Усі чули те, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато", - сказав він у відеозверненні у четвер.

Зеленський подякував "усім нашим бійцям за реалізацію цього елементу нашого оборонного задуму!".

"Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право та людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть такій нахабній, як Росія", - наголосив президент.

"Україна сьогодні ухвалила рішення на свій захист. Усі вони будуть реалізовані. Рішення РНБО та Ставки. Працюємо заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.