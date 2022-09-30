Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про внесення змін до указу президента № 687/2021, які стосуються умов демобілізації солдатів строкової служби в Україні.

Відповідний документ №678/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

У ньому, зокрема, наголошується, що військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні - грудні 2022 року, проте це відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Крім того, новий документ вносить зміни, які мають на увазі скасування осінньої призовної компанії в Україні. Так, указ №678/2022 виключає 2, 3, 4, 5 та 6 статті указу № 687/2021, в яких йдеться про визначення обсягів призову громадян України на строкову службу у 2022 році (весняний та осінній призов), процедуру їхнього призову та пов'язаних із цим питань.

"Статті 2 – 6 виключити", - йдеться у документі.