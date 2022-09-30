Події

20:09 30.09.2022

Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

1 хв читати
Солдатів строкової служби в Україні буде звільнено в запас у встановлені терміни, але не раніше оголошення демобілізації

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про внесення змін до указу президента № 687/2021, які стосуються умов демобілізації солдатів строкової служби в Україні.

Відповідний документ №678/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

У ньому, зокрема, наголошується, що військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні - грудні 2022 року, проте це відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Крім того, новий документ вносить зміни, які мають на увазі скасування осінньої призовної компанії в Україні. Так, указ №678/2022 виключає 2, 3, 4, 5 та 6 статті указу № 687/2021, в яких йдеться про визначення обсягів призову громадян України на строкову службу у 2022 році (весняний та осінній призов), процедуру їхнього призову та пов'язаних із цим питань.

"Статті 2 – 6 виключити", - йдеться у документі.

 

 

Теги: #президент #указ #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 29.09.2022
Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

06:53 29.09.2022
Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

Що більше у світі єдності, то відчутніші російські поразки

20:57 28.09.2022
Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

19:50 26.09.2022
Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

17:23 25.09.2022
Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових – посол

16:45 23.09.2022
Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців - Зеленський

14:39 21.09.2022
Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

Позачергові президентські вибори в Казахстані відбудуться 20 листопада

15:36 19.09.2022
Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій в окупованих населених пунктах Херсонщини

13:02 19.09.2022
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання підготовки української армії до зими – Офіс президента

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання підготовки української армії до зими – Офіс президента

19:19 16.09.2022
Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів всеукраїнської акції "Герой-рятівник року"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

Грузія відкидає грубе порушення РФ міжнародного права і підтверджує підтримку територіальної цілісності України – президент

США підтримають зусилля України щодо відновлення контролю над її територією – Байден

На території транспортного підприємства у Дніпрі знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок обстрілу окупантами напередодні

ОСТАННЄ

Санкції проти російського бізнесу покликані демонтувати російський вплив і вплинути на ситуацію в Росії

Російські окупанти продовжують примусову мобілізацію на окупованих територіях України

Єрмак обговорив з італійським сенатором Урсо гарантії безпеки та подальшу підтримку України

Рада зробить усе можливе для прискорення процесу вступу України до НАТО - Корнієнко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії незаконну анексію РФ українських територій та посилення санкцій проти Росії

Кількість загиблих у результаті обстрілу російськими окупантами цивільної колони у Запорізькій області зросла до 30 – голова Нацполіції Клименко

В ОДЕСІ ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський привітав працівників сфери освіти з професійним святом

Норвегія посилює контроль на кордоні з РФ

Канада розширила санкції проти РФ, додала до списків 43 особи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА