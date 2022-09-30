Події

17:11 30.09.2022

Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

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Україна готова до діалогу, але з іншим президентом Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом.

"Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо", - заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Глава держави наголосив, що чинний президент Росії Володимир Путін "не знає, що таке гідність та честь".

"Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - сказав він.

Президент також зазначив, що лише шлях вигнання російських окупантів з усієї території України поверне мир.

"Ми пройдемо цим шляхом", - резюмував Зеленський.

Теги: #рф #умови #діалог #зеленський

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